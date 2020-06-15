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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun geri dönen Rus heyeti sorusuna cevap vermesi İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde mutabakat zaptı imza töreni gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi.