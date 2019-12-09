Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."

Mevlüt Çavuşoğlu, Hükümet, Trablus, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:08 Kaynak: AA
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