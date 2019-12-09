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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da şu anda meşru olan tek hükümet, Trablus'taki Sarraj hükümetidir. Eğer Yunanistan da onlarla bir şey yapmak istiyorsa esasen Trablus'a gitmesi gerekir."
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