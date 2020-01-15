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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın." - ANKARA
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