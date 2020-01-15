Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür. - Son Dakika
Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür. - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür.

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın." - ANKARA

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:31 Kaynak: İHA
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