Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " Libya'da yaptığımız muhtıra Türkiye'nin masada olan gücüdür. Akdeniz'de Yunanistan dahil herkesle biz mutabakat zaptı ya da anlaşma yapmaya hazırız. Yeter ki Türkiye dışlanmasın." - ANKARA