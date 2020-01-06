Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya 'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir"

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