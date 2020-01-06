Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 Kaynak: AA
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