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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir"
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya'daki iç savaş) Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam edebilir"
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