Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız

03.10.2022 15:32
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız

Türkiye ve Libya arasında hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğal gaz anlaşmasına yönelik olarak, "Gaz anlaşması şu anda enerji bakanlıklarımız arasında müzakere ediliyor" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın'dan oluşan heyet, günübirlik resmi ziyaret için Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, "Libya'nın zor zamanlarında hep Libya'nın ve Libya halkının yanında olduk. Bundan sonra da tereddüt etmeden yanınızda olacağız, desteklemeye devam edeceğiz. Batısı, güneyi, doğusu ile Libya bizim için bir bütündür ve çok kıymetlidir. Milli birlik ve beraberliği engellemeye kardeş kavgası çıkarmaya yönelik hamlelerin karşısında durmaya da Türkiye olarak devam edeceğiz. Bu anlayışla Libya'daki tüm kesimlerle de görüşüyoruz. Libyalı kardeşlerimizin kalıcı barış, huzur ve refahı biran önce tesis etmeleri için her türlü desteği vermeye hazırız. Bunu tüm muhataplarımıza da vurguluyoruz." dedi.

"İKİ ÖNEMLİ ANLAŞMA İMZALADIK"

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti: "Libya ile olan ilişkilerimiz gücünü ortak tarihimizden, komşuluk ve kardeşlik bağlarımızdan alıyor. Bugünkü görüşmelerimizde ilişkilerimizi daha da ileri taşıma taahhüdümüzü karşılıklı olarak vurguladık. Bugün iki tane anlaşma imzaladık. Hidrokarbonlar ve protokol alanlarındaki mutabakat muhtıralarını imzaladık. Şu anda arkadaşlarımız üzerinde müzakere etmeye devam ediyorlar. Bugün inşallah gaz alanında da bir mutabakat muhtırasını imzalayarak dönmüş olacağız. Çok sayıda taslak belgeler var. Bu belgeler üzerinde müzakerelerimizi yapıcı bir şekilde sürdürüyoruz. İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirecek ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirecek bu anlaşmaları da bir sonraki stratejik iş birliği toplantısında imzalamayı düşünüyoruz. Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur.

"AB'DEN OLUMLU CEVAP BEKLİYORUZ"

Akdeniz'i aslında tüm kıyıdaş ülkelerin hakça yararlandığı barış denizine dönüştürme hususunda da kararlılığımız tamdır. O nedenle sayın Cumhurbaşkanımız Avrupa Birliği'ne de bir ortak konferans teklifinde bulunmuştur. Şimdi Avrupa Birliği'nden olumlu bir cevap bekliyoruz. Sadece önümüzdeki süreçte Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı değil, ekonomik iş birliğimizi güçlendirmek için diğer mekanizmaları da etkin bir şekilde kullanmamız lazım. Karma Ekonomik Toplantısı'na hazır olduğumuzu bugün Ticaret Bakanımız sayın Başbakan ile yaptığımız toplantıda vurguladılar.

"THY'NİN TEKRAR UÇUŞLARINA BAŞLAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

İş insanlarımızın Libya'ya dönmesini ve Libya'da yarım kalan projeleri tamamlamasını ve yeni projeleri de hayata geçirmesini biz teşvik ediyoruz. Bu konuda da Libya hükümeti ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bayrak taşıyıcımız Türk Hava Yolları'nın tekrar uçuşlarına başlaması için de birlikte çalışıyoruz. Havaalanlarında gerekli tedbirlerle ilgili Libya tarafının attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte Türk Hava Yolları'ndan uzman arkadaşlarımız tekrar Trablus ve diğer şehirlere gelerek incelemelerde bulunacaklar. Bu uçuşların en kısa sürede başlamasını istiyoruz. Biz Libya'dan uçma teklifinde bulunan tüm firmalara evet dedik, izin verdik ve çok sayıda firma da şu anda Türkiye ve Libya arasında uçuşlar gerçekleştiriyor. Şartlar olgunlaştığı zaman Bingazi Başkonsolosluğumuzun yeniden açılmasını inşallah gerçekleştireceğiz."

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur' Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Türkiye-Libya anlaşmaları) Üçüncü ülkelerin iki egemen ülkenin imzaladığı anlaşmaya müdahale etmeye hakkı yoktur' Mevlüt Çavuşoğlu: 'Sahadaki sükunetin kalıcı barışa evrilmesi için çalışacağız' Mevlüt Çavuşoğlu: 'Sahadaki sükunetin kalıcı barışa evrilmesi için çalışacağız'
Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya'da önemli açıklama: Gaz alanında bir mutabakat imzalayarak dönmüş olacağız - Son Dakika

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