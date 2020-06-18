Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya dönüşü açıklamalarda bulundu - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, " Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm içinde görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Sonuçta son derece faydalı verimli bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sonrasında basın açıklamasında bulundu.

Libya dönüşünde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul başkanlığına Volkan Bozkır'ın seçildiğini belirterek, "Çok önemli bir haberi biraz önce aldık. BM 75. Genel Kurul Başkanlığına ilk defa bir Türk Büyükelçimiz ve İstanbul Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır bu göreve seçildi. Yaklaşık 5 sene önce Dışişleri Bakanı olduğum zaman genel kurula gittiğimizde buraya hiç adaylık başvurusunda bulunduk mu diye sorduğumda 'hayır' demişlerdi. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza sorduğumuzda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluruyla adaylığımızı koymuştuk. Yine geçen yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle Volkan Bozkır'ı aday göstermiştik. 178 gibi yüksek bir oyla seçilmesi hem Volkan ağabeyin saygın bir kişi olduğunu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki saygınlığını gösteriyor" dedi.

"LİBYA'DA KALICI BİR ATEŞKES VE SİYASİ ÇÖZÜM İÇİNDE GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Ziyaretin Libya'da memnuniyet oluşturduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve MİT Başkanımız ve yine ilgili diğer arkadaşlarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet oluşturduk. Ziyaretimizin amacı belli, Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca bu ziyarette bundan sonraki işbirliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz bunları detaylı bir şekilde görüştük. Sahada atılacak adımlar ve aynı şekilde siyasi ilişkiler. Biliyorsunuz Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili imzaladığımız mutabakat zaptı var. Enerjiyle ilgili yine bu Akdeniz'de yapacağımız işbirliği ve atacağımız adımlar dahil bunların hepsini konuştuk. Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm içinde görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Sonuçta son derece faydalı verimli bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk" dedi.

"TOPLU MEZARLARI ULUSLARARASI MAHKEMEYE GÖTÜRMEK İÇİN LİBYA'NIN GİRİŞİMLERİNİ DESTEKLİYORUZ"

Terhune'deki toplu mezarlarla ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Terhune'de toplu mezarlar çıktı. Bunu da uluslararası ceza mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine destek veriyoruz. İnsanlığın ret ettiği, insanlık dışı bu tür katliamların hesabı sorulmalıdır. Sorumluları da mahkeme önüne çıkartılmalıdır. Yine göç konusunda diğer konularda Libya'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren bir çok konuyu gündeme getirdik. Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirememişti. Yarım kalan yine yatırımlar ve projeler var. İlişkilerimizin ekonomik boyutunu ele alma fırsatımız oldu. Sarraj'la görüştük. Daha sonra Yüksek Konsey Başkanı ve Dışişleri Başkanıyla görüştük. Yine Hazine ve Maliye Bakanımız muhatabıyla, bizde yine arkadaşlarımızla güvenlikle ilgili ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdik. Orada görev yapan askeri işbirliği mutabakat zaptımız çerçevesinde görev yapan eğitim danışmanlık görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde, orada fedakarca görev yapıyor. Oradaki kahramanlarımıza da ayrıca bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Kuzey Irak'ta da terör örgütlerine karşı devam eden pençe harekatlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kahraman askerimizle, Mehmetçiğimizle, polis özel harekatımızla, jandarmamızla tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz" diye konuştu.

(İHA)