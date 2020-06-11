Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya için) Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya için) Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya için) Ateşkes çağrısı ya da ortak açıklama bize göre ölü doğmuştur"

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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