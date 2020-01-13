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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık"
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya için) Muhtemel bir ateşkesin modalitelerini içeren taslak bir metin ortaya çıkardık"
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