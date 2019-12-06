Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir"

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:08 Kaynak: AA
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