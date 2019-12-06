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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:08 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya ile) İmzalanan mutabakat zaptı için büyükelçiyi sınır dışı etme kararını kınıyoruz. Libya bağımsız, egemen bir devlettir. Bu, Yunanistan'ın gerçek yüzünü göstermiştir"
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