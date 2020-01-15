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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış...
14 dakika önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:46 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor"
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