Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış...

14 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya konusunda) Kötümser değiliz. Bir gerçek var ki Hafter barış istemiyor. Siyasi süreci değil, askeri çözüm istiyor"

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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