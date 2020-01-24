Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti.
İstanbul'daki kabulünün ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki görev süresi sona eren Libya Büyükelçisi Abdülkadir'e ilişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.
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