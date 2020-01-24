Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisini kabul etti, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar Ahmed Abdülkadir'i kabul etti.

İstanbul'daki kabulünün ardından Twitter'dan paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Ülkemizdeki görev süresi sona eren Libya Büyükelçisi Abdülkadir'e ilişkilerimize katkıları için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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