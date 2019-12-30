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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"
Son Dakika Bakan Çavuşoğlu, Libya tezkeresi için Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti! CHP tezkereye tepki gösterdi Meteoroloji'den İstanbul'a yeni uyarı! Fırtına şiddetini artırarak devam edecek Mısır, "Libya'yı görüşmek üzere" Arap Birliğini olağanüstü toplantıya çağırdı İstanbul'da yarın bu yollar kapalı