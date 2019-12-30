Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: '(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: " (Libya tezkeresi) Gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Meclis'e gönderileceğini öğrendik"

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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