Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH

Mevlüt Çavuşoğlu, Münih, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:02 Kaynak: AA
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