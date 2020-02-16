Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı - MÜNİH
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "56. Münih Güvenlik Konferansı"na katılmak üzere bulunduğu Münih'te Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına katıldı.
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