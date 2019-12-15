Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse... - Son Dakika

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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse değerlendiririz.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse değerlendiririz
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