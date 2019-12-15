Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse... - Son Dakika

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse değerlendiririz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse değerlendiririz

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, libya'ya asker gönderilmesine ilişkin onlardan bir talep gelirse...

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
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