Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin... - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin barış ve istikrarına fayda sağlamayacağını söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:14 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin barış ve istikrarına fayda sağlamayacağını söyledi.
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