Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin... - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin...

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin barış ve istikrarına fayda sağlamayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin..., System.String[]

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya paralı askerlerin gelmesine karşı olduklarını, bunun ülkenin barış ve istikrarına fayda sağlamayacağını söyledi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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