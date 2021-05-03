Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'ya resmi ziyaret düzenleyecek
03.05.2021 14:41
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bugün Libya'ya resmi ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Ziyaret, Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.
Çavuşoğlu'na Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da eşlik edeceği kaydedilen açıklamada, ziyareti sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü aktarıldı.
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