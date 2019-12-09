Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya 'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ile yapılan mutabakatla ilgili açıklama: Çağrısı gelirse Türk askeri bölgeye gidebilir