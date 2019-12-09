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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası...
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:00 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "( Libya'yla imzalanan anlaşma) Bizim yaptığımız anlaşma uluslararası hukuka uygundur."
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