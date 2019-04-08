Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı Mevkidaşıyla Görüştü
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Libya
Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı
Muhammed Tahir Siyala ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Siyala, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:55 Kaynak: AA
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