Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı Mevkidaşıyla Görüştü

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Libyalı Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Libyalı mevkidaşı Siyala, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 12:55 Kaynak: AA

Libya, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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