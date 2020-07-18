Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ve Moğolistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nyamtseren Enkhaivan ile telefon görüşmeleri yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Litvanyalı ve Moğolistanlı mevkidaşları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.