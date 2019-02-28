Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile biraraya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile biraraya geldi.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" temalı konferansa katılmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile biraraya geldi. Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabında, "Mevkidaşım Ayman Safadi'ye Türkiye'nin Ürdün'ün güvenlik ve istikrarına verdiği önemi, siyasi ve ekonomik reformlarına verdiği desteği vurguladık" ifadelerini paylaştı. - LONDRA

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