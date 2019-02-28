Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da

LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı.

LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı.



Bakan Çavuşoğlu "Büyüme için ortaklık" başlıklı oturuma katıldı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basına kapalı olarak görüştü.

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