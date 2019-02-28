Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da

1 saat önce

LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da, System.String[]
LONDRA (AA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Ürdün'ün Ekonomik Büyümesi ve Fırsatlar: 2019 Londra Girişimi" konferansına katıldı.

Bakan Çavuşoğlu "Büyüme için ortaklık" başlıklı oturuma katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konferans kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Eyman es-Safadi ile AB Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ile basına kapalı olarak görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:30 Kaynak: AA

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