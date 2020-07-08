Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Londra'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi. Çavuşoğlu, mevkidaşı Dominic Raab ile gerçekleştireceği görüşmelerde, Brexit öncesi ve sonrası dahil olmak üzere Türkiye- Birleşik Krallık ikili ilişkilerinin yanı sıra, turizm, Covid-19 salgınıyla mücadele ve güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülüyor. Çavuşoğlu, ziyaretini "Yeni normal" döneminde dostumuz ve stratejik ortağımız Birleşik Krallık'la yakın işbirliğimizi görüşmek için Londra'dayız" notuyla paylaştı. - LONDRA