Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.



Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. - BEYRUT