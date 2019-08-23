Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.


Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:49 Kaynak: İHA
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