Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Hariri tarafından kabul edildi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:49 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Başbakanı Saad Hariri tarafından kabul edildi.
Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başkent Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile bir araya geldi. - BEYRUT
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