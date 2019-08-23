Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun tarafından kabul edildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun tarafından kabul edildi

1 saat önce

Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun tarafından kabul edildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:39 Kaynak: AA
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