Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile görüştü. - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nassif Hitti ile görüştü. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 11:36 Kaynak: İHA
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