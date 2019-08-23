Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü

55 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.


Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Beyrut'ta İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüşme gerçekleştirdi. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Beyrut, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:36 Kaynak: İHA
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