- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştüBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.
Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Beyrut'ta İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüşme gerçekleştirdi.
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