Son Dakika Haberleri: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü

41 dakika önce

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştüBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Hassan ile görüştü

BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan İçişleri Bakanı Raya Hassan ile bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere Lübnan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Beyrut'ta İçişleri Bakanı Raya Hassan ile görüşme gerçekleştirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Beyrut, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:18 Kaynak: İHA
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