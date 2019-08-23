Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi
1 saat önce
Resmi ziyaret amacıyla Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi. Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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