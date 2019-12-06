Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İtalya'nın başkenti Roma'da Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 5. MED 2019- Akdeniz Diyaloğu Forumu'na katılmak için İtalya'nın başkenti Roma'ya geldi. Temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil ile görüştü. Ardından Çavuşoğlu, European Bank for Reconstruction and Development Başkan Yardımcısı Pierre Heilbronn'u ayaküstü kabul etti. - ROMA

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, İtalya, Roma, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:19 Kaynak: İHA
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