Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 11:38 Kaynak: İHA
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