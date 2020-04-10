Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Lübnanlı mevkidaşı Hitti telefonda görüştü. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Lübnan Dışişleri Bakanı Nasif Hitti ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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