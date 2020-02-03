Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nasif Hitti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nasif Hitti ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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