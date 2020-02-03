Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Lübnanlı mevkidaşıyla görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Nasif Hitti ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:55 Kaynak: AA
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