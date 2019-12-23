Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak' - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan'da yeni okullar açacağını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Maarif Vakfının Gürcistan'da yeni okullar açacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan- Azerbaycan Üçlü Dışişleri Bakanları 8. Toplantısı'na katılmak için geldiği başkent Tiflis'te, Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının yeni binasının açılışını yaptı.

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selam ve başarı dilekleriyle başlayan Çavuşoğlu, Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının güzel bir binada hizmet vermesinin son derece memnun edici olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, 2017'de Türk vatandaşlarına yönelik açılan eğitim kurumunun bugün Gürcü okulu olarak yeni binasında Gürcistan Uluslararası Maarif Okulları adıyla hizmet verdiğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maarif Vakfının Gürcistan'da sadece Tiflis'te değil diğer şehirlerde de yeni okullar açacağını şimdiden söylemek isterim. Gürcüce, İngilizce ve Rusça eğitim vermesi, okulumuzun tam anlamıyla uluslararası bir okul olduğunun göstergesidir. Maarif Vakfı, tüm dünyada 42 ülkede okul işletiyor. Yeni okulların açılması için de arkadaşlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Şu ana kadar bu çalışmalar 100'den fazla ülkede devam ediyor. Sadece anaokulu, ilköğretim okulu değil, lise ve üniversiteler Maarif Vakfı tarafından başarıyla işletiliyor. Eğitim kalitesi tüm ülkelerde velilerin ve o ülkeyi yönetenlerin takdirini kazanıyor. Maarif Vakfı, Türkiye'nin de desteğiyle bu eğitim kalitesini ileride daha da artıracaktır. O ülkelerde en iyi okullardan biri olmak için arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor."

Gürcistan Uluslararası Maarif Okullarının lisans eğitimini Türkiye'de devam ettirecek öğrenciler için de bir tercih sebebi olacağına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Öğrencilerimiz burada eğitim aldıktan sonra ileride Gürcistan'a güzel hizmetler yapacaklar. Gürcistan da Türkiye ve bölgedeki diğer ülkeler gibi çok kültürlü ve çok etnik yapılı bir ülkedir. Herkes Gürcistan'ın geleceği için iyi eğitim alarak ileride önemli görevler alacaktır. Maarif Vakfı da kaliteli öğrenciler yetiştirerek Gürcistan'ın sadece eğitimine değil, geleceğine ve kalkınmasına da katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte Pekin'i Londra'ya bağladık"

Mevlüt Çavuşoğlu, Gürcistan'la ilişkilere büyük önem verdiklerini ve bu ülkenin Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"Gürcistan ve Azerbaycan'la birlikte Kafkasların ve bu bölgenin istikrarına da katkı sağlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte artık Pekin'i Londra'ya bağladık. Önümüzdeki süreçte buna benzer önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bölgenin barış ve istikrarına birlikte katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bakü-Tiflis- Kars demiryoluyla aynı şekilde hem ticarete hem de ulaşıma katkı sağlıyoruz."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:55 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü anketçiden dikkat çeken analiz! Davutoğlu ve Babacan'ın alacağı oy oranına ilişkin rakam verdi
Türkiye'nin otomobilinden ilk ayrıntı paylaşıldı 2019 yılında Türkiye'de haberlere en çok konu olan sporcu belli oldu Tudor geri döndü, yeni takımına imzayı attı

Son Dakika Haberleri
17:00 Dışişlerinden Suudi mahkemenin aldığı karara tepki - Son Dakika
17:00 KOTO'nun 'e-Fatura, e-İrsaliye Bilgilendirme Semineri'ne yoğun ilgi - Son Dakika
16:56 Manavgat yeni yıla ışıl ışıl girecek - Son Dakika
16:55 ATASEM'de ikinci dönem kayıtları başladı - Son Dakika
16:55 Kiev'de Türk öğrencilerin de yaşadığı yurtta yangın çıktı - Son Dakika
15:56 Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Son Dakika
15:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 17:03:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Maarif Vakfı Gürcistan'da yeni okullar açacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]