Dışişleri bakanı çavuşoğlu, macar mevkidaşı peter szijjarto ile görüştü
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı için Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı için Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
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Görüşmeden görüntüler
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