Son Dakika Haberleri: Dışişleri bakanı çavuşoğlu, macar mevkidaşı peter szijjarto ile görüştü
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Dışişleri bakanı çavuşoğlu, macar mevkidaşı peter szijjarto ile görüştü

11 dakika önce

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı için Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Dışişleri bakanı çavuşoğlu, macar mevkidaşı peter szijjarto ile görüştü, System.String[]
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Budapeşte Ofisi açılışı için Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Görüşmeden görüntüler


Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:56 Kaynak: DHA
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