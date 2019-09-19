Dışişleri bakanı çavuşoğlu, macar mevkidaşı peter szijjarto ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştüMacaristan (DHA) ? Temasları kapsamında Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 10:00 Kaynak: DHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşı Peter Szijjarto ile görüştü
Macaristan (DHA) ? Temasları kapsamında Budapeşte'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
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