Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü - BUDAPEŞTE
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü - BUDAPEŞTE

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü - BUDAPEŞTE

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:34 Kaynak: AA
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