Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macar mevkidaşıyla görüştü - BUDAPEŞTE
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:34 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.
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