Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da
Son Dakika Güncel Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

43 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Budapeşte tanıtım ofisinin açılışına katılmak için geldiği Macaristan'da, Macar mevkidaşı Szijjarto ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ile Macaristan arasındaki ilişkilerin mükemmel seviyede olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türk Konseyine olan ilgisinden ve Budapeşte'de temsilcilik açılmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ruhsar Pekcan, Macaristan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB İstanbulkart merkezlerinin sayısını iki katına çıkarıyor
AK Parti'de Davutoğlu'na desteğini açıklayan partinin kurucularından eski vekil istifa etti Trafikten men edilen araçla ehliyetsiz yakalan avukat polisleri tehdit etti Uyuşturucu kullanan gencin sokak ortasındaki görüntüsü yürek burktu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 13:22:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]