Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da

Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter 'dan yaptığı paylaşımda, "Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Budapeşte'de Türk Konseyi Temsilcilik Ofisi açılmasına verdiği destek için teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Çavuşoğlu, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin (Türk Keneşi-Türk Konseyi) Avrupa ofisinin açılışına katılmak üzere geldiği Macaristan'da, Başbakan Orban ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Macaristan 'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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