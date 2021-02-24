Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Macaristan'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun daveti üzerine resmi ziyaret bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye geldi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "5. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi hazırlıklarını yapmak ve Büyükelçiler Konferansına hitap etmek üzere Budapeşte'deyiz" dedi. - BUDAPEŞTE