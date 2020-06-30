Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'yu karşılaması
Görüşmeden görüntüler ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Dışişleri Bakanlığı'nda görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:11 Kaynak: AA
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