Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan Kararı) Bizim İçin Geçerliliği Yoktur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan kararı) Bizim için geçerliliği yoktur.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan kararı) Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız"

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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