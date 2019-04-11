Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan Kararı) Bizim İçin Geçerliliği Yoktur.
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan kararı) Bizim için geçerliliği yoktur.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Macron'un 24 Nisan kararı) Bizim için geçerliliği yoktur. Bu konuda gerekli tedbirleri alacağız"
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:53 Kaynak: AA
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