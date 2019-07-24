Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü

1 saat önce

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah'ı karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.

-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah'ı karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:25 Kaynak: AA
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