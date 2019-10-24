Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:42 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 18. Bağlantısızlar Hareketi Zirvesi kapsamında Malezyalı mevkidaşı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.
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