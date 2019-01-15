Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili Mevkidaşıyla Görüştü
41 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Kamissa Camara ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Mali Dışişleri Bakanı
Kamissa Camara ile telefonda görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malili mevkidaşı Camara telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:38 Kaynak: AA
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