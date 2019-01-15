Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili Mevkidaşıyla Görüştü

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Kamissa Camara ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Malili Mevkidaşıyla Görüştü, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mali Dışişleri Bakanı Kamissa Camara ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malili mevkidaşı Camara telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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