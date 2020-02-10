Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Malzeme yaparak Türkiye'ye saldırmaya çalışılıyor. Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Kıbrıs'ta ne hiçbir yerde çalışmadım. Kıbrıs'a dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor." - ANKARA