Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulunduGAZİMAĞUSA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu

GAZİMAĞUSA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
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