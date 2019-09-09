Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulunduGAZİMAĞUSA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:22 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu
GAZİMAĞUSA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması İmamoğlu, İSPARK'taki fiyat artışıyla ilgili konuştu: Finansal düzenlemeydi