Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'la Görüştü
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'la görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:56 Kaynak: İHA
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