Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'la Görüştü
1 saat önce
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Moratinos'la görüştüNEW YORK - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Moratinos'la görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:00 Kaynak: İHA
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