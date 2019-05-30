Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mekke'de
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre ibadeti için ülkeye gelen Türk vatandaşlarıyla iftarda buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:07 Kaynak: AA
, Suudi Arabistan
'ın Mekke
kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı
Merkezi'nde umre ibadeti için ülkeye gelen Türk vatandaşlarıyla iftarda buluştu.
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı
(İİT) 14. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de Diyanet İşleri
Başkanlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada Türk vatandaşlarıyla birlikte orucunu açan Çavuşoğlu, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde kucaklaştık." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca paylaşımında vatandaşlarla kucaklaşmasından samimi görüntülere yer verdi.
İş yeri sahibi tarafından dövülen kadın çalışan ilk kez konuştu!
Erdoğan: Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz
MGK toplantısı sona erdi: Pençe harekatı kapsamlı bir şekilde ele alındı
AK Partili yetkili son anketi Reuters'a açıkladı: İmamoğlu üç puan önde