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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mekke'de

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre ibadeti için ülkeye gelen Türk vatandaşlarıyla iftarda buluştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Mekke'de, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde umre ibadeti için ülkeye gelen Türk vatandaşlarıyla iftarda buluştu.
Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 14. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Mekke'de Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'ni ziyaret etti.
Burada Türk vatandaşlarıyla birlikte orucunu açan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mekke'de umre için gelen vatandaşlarımızla kaldıkları Diyanet İşleri Başkanlığı Merkezi'nde kucaklaştık." ifadesini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca paylaşımında vatandaşlarla kucaklaşmasından samimi görüntülere yer verdi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:07 Kaynak: AA
Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlüt Çavuşoğlu, Mekke, Güncel
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