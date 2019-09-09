Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü