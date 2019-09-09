Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü. Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
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