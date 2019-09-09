Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü
Son Dakika Politika Haber

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü

56 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü

Başbakan Yardımcısı, Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Taliban'a sert uyarı: Sınırı aştınız
Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu'nun ihraç gerekçesi hakkında konuştu: Tehdit dili kullanması bardağı taşırdı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine kayyum olarak atanan Vali Güzeloğlu, ücretsiz ulaşım için talimatı verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 21:41:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşı Özersay'la görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]